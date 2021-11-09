İmamoğlu: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilerek mazbatasının elinden alındığı dönemde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan ve bugün yapılan ilk duruşmasına katılmadığı dava için "Muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır, nokta" dedi.

Öte yandan duruşma, İmamoğlu’nun mahkemede dinlenmesi için ocak ayına ertelendi.

Kemerburgaz'daki Biyometanizasyon Tesisi'nin açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bir sonraki duruşmada gidip ifade vereceğini söyledi.

YSK üyelerinin bahsi geçen konuyu kendi üzerlerine aldıklarını ve yanlış bir algıyla hareket ettiklerini söyleyen İmamoğlu "O güne dönüp baktığınızda benim bu cevabımı yine kendilerine ait medyada muhatabının kim olduğunu zaten kendileri yazmışlardı. Bana bizzat hakaret eden siyasi akla dönük bir cevabım olmuştu. Benim bu sözümle beraber muhatabım olan siyasi akıl bellidir, siyasi kişilikler bellidir, muhatabım onlardır, nokta. Yani başka söyleyeceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi bu süreci kendi üzerine alınan ve böyle bir girişimde bulunan kurul üyeleri doğru hissetmemişlerdir, yanlış hissetmişlerdir. Yanlış bir girişimde bulunmuşlardır" dedi. (ANKA)