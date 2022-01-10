İmamoğlu: Kullandığım kelimenin muhatabı İçişleri Bakanı'nın kendisidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ifade verdi. İmamoğlu, “Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, kazandığı 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimin iptal edilerek mazbatasının elinden alınması üzerine yaptığı basın açıklamasında, YSK Başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ara celseye Ekrem İmamoğlu ile avukatı katıldı.

'Sorunun temeli İçişleri Bakanı'nın şahsıma ahmak kelimesini kullanmasıdır'

İmamoğlu savunmasında, öncelikle davaya konu olan açıklamanın bir soru üzerine yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında ‘ahmak’ kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu soru üzerine olmuştur, dolayısıyla bana kullanılan bu ‘ahmak’ kelimesine karşılık olarak kullanılmış ‘ahmak’ kelimesidir ve muhatabı da sayın İçişleri Bakanı'dır. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır ve kullanmaya da devam etmektedir. Bu tarz cümleleri hem seçim ortamında hem de seçimin iptal edilmesinden önceki beyanlarında da görmek mümkündür. Siyasi gücü elinde bulunan kimlikler olarak baskıcı tavırlarına TV programlarında defalarca dile getirmiş, seçim görevlilerine ve sandık görevlilerine de terörist ibaresi kullanarak 700-800 gibi sayılar da vermek suretiyle seçimin iptalini de talep etmiştir ve baskıcı dil kullanmıştır, bütün bunları bilmemden dolayı ve Avrupa Konseyi'nde yaptığım konuşmaya yönelik söylemlerde bulunması ve sonuna da ahmak kelimesini kullanması sonucu böyle bir cevabım olmuştur.”

'Kelimenin muhatabı İçişleri Bakanının kendisidir'

“Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir, o dönemde ‘seçimi iptal edenler’ ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım. Dolayısıyla asla YSK yönetimi veya üyelerinden herhangi birisini muhatap alarak böyle bir beyanda bulunmadım.”

İmamoğlu, beraatını talep etti. (ANKA)