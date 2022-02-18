İmamoğlu: Kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün İstanbulumuza karşı oynanan kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Su eşittir hayat. Medeniyetler boyunca su ile beraber kurulmuş şehirler. İstanbul gibi dünyanın en nadide coğrafyasında kurulmuşsa bir şehir ona suyu yetiştirmekle ulaşmış medeniyet, İSKİ böyle bir kurum. Bugün İstanbulumuza karşı oynanan kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım.

İki yıldır sabırla İSKİ konusunda hiç mevzuya dahil olmadan, ortak masalar kurarak, defalarca yüz yüze konuşarak ve bu görüşmeleri yaparken de bütünüyle İSKİ'nin bütün hesaplarını siyasi parti ayrımı yapmaksızın hassas durumunu İBB'deki bütün siyasi paydaşlarla paylaştık.

En son bir ay önce gelinen son noktada yapılan bütün yanlışları ortaya koyarak, kendim bizzat CHP Grup Başkanvekili, AK Parti Grup Başkanvekili ve de Meclis Başkanvekiline 'Gelin bu süreci görün, 10 milyar 300 milyon liralık bütçe, 14 milyar 900 milyona çıkmış. Bu bütçe üzerinden oturalım, konuşalım. İstanbul'a bir fiyat tarifesi koyalım. Kesintisiz İstanbul'un suyunu tedarik edelim' dedim. Karşımda da üç samimi insanın yüzünü gördüm. Ben bunu güvence olarak hissettim. Sonra diyalog sürecini başlattık.

10 milyar 900 milyon bütçe çıktı. 4 milyar 600 milyon, yüzde 40’ın üzerinde bir artıştan söz ediyorum. İSKİ’nin giderinin yüzde 25’i elektrik.

Şu andaki elektrik tarifesine göre 2022’deki elektrik faturası 3 milyar TL’yi aşacak. Öteye beriye zıplamaya gerek yok. Bu zamları ben mi yaptım?

AKP Grup Başkanvekili bize diyor ki Meclis toplantısında, 'Siz bizim yüzde 25’lik zam teklifimizi kabul edersiniz ya da bunu da vermeyiz'

İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. Bu karar ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bunun faturasını hukuk önünde mahkemelerde göreceksiniz. Şimdi siz düşünün"