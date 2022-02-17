İmamoğlu 'adım adım izleniyorum' dedi: Peşini bırakmayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. Millet İttifakı kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor" dedi. İmamoğlu ayrıca MOBESE görüntülerinin peşini bırakmayacağını söyledi.

'Benim, ailemin böyle izlenmesi kabul edilemez'

İmamoğlu, Sözcü'den Aytunç Erkin'e yemekte konuştu. MOBESE tartışmalarına değinen İmamoğlu, “Peşini bırakmayacağım. Benim, ailemin böyle izlenmesi kabul edilemez. Sayın Vali'ye de sordum. Mesaj attım ve o mesaj duruyor. Kayıtlara geçsin istedim. Cevap gelmedi. Sadece görüntüler verilmemiş, montajlanmış da. Kim servis etti o görüntüleri?" dedi.

Erkin, avukatların şikayet dilekçesinin dışında İmamoğlu'nun da “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 (KVKK)” kapsamında başvurusu olduğunu ve valilik ile emniyette şu soruları yönelttiğini aktardı: “… Müvekkile ait hangi kişisel veriler işlenmiştir? Müvekkile ait görüntülerin üçüncü kişilerle paylaşılmasıyla işlenen kişisel verilerin işlenme amacı nedir? Kişisel veriler yurt içi ya da yurt dışında hangi üçüncü kişilere aktarılmıştır? Bu aktarım bilginiz dahilinde mi yapılmıştır?”

Erkin, İmamoğlu'nun seçim ve cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşmasına ilişkin sorulara verdiği yanıtları şöyle aktardı:

Tabii ki herkesin merak ettiği “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” meselesi. Bu konuda yorumu da yok, verdiği renk de. Israrla İstanbul'da yaptıkları çalışmalar ve hizmetin altını çizdi! Ancak… 6 liderin buluştuğu masanın Türkiye için büyük bir şans ve değişim işareti olduğunu vurguladı fakat kendisinin ekonomi ve pahalılık konularına odaklandığını döne döne anlattı. Altını çizerek söyledi: “Kesinlikle güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmeli.”

Parlamenter sisteme dönüşü destekliyor ama şu konudan uzaklaşmamak gerektiğini söylüyor: Enflasyon, faturalar ve pahalılık. Bunun için de halka bir programın anlatılmasını savunuyor. Şu cümlesi çarpıcı: “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. Millet İttifakı kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor. ”

2019'u hatırlayın… Ekrem İmamoğlu, cuma namazına gitmiş ve bu iktidar medyası tarafından “Siyaset” diye yazılmış, konu edilmişti. Hatta, başkan olduktan sonra namazda görülmediği de konuşulmuştu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir cuma namazında karşılaştıklarını şöyle anlattı: “Namaz kılıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geldiğini söylediler. Namazdan sonra bir odada sohbet edildi. Başkaları da vardı. Ben konuşmadım. Yaklaşık 40 ceviz kırdım ve yedim. Sonra da ayrıldık."