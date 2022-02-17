İmamoğlu 'adım adım izleniyorum' dedi: Peşini bırakmayacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İktidar biz hata yapmadığımız sürece kaybedeceğini görüyor. Millet İttifakı kazanacak ve geçiş sürecinde büyük sorunların çözülmesi gerekiyor" dedi. İmamoğlu ayrıca MOBESE görüntülerinin peşini bırakmayacağını söyledi.
'Benim, ailemin böyle izlenmesi kabul edilemez'
İmamoğlu, Sözcü'den Aytunç Erkin'e yemekte konuştu. MOBESE tartışmalarına değinen İmamoğlu, “Peşini bırakmayacağım. Benim, ailemin böyle izlenmesi kabul edilemez. Sayın Vali'ye de sordum. Mesaj attım ve o mesaj duruyor. Kayıtlara geçsin istedim. Cevap gelmedi. Sadece görüntüler verilmemiş, montajlanmış da. Kim servis etti o görüntüleri?" dedi.
Erkin, avukatların şikayet dilekçesinin dışında İmamoğlu'nun da “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 (KVKK)” kapsamında başvurusu olduğunu ve valilik ile emniyette şu soruları yönelttiğini aktardı: “… Müvekkile ait hangi kişisel veriler işlenmiştir? Müvekkile ait görüntülerin üçüncü kişilerle paylaşılmasıyla işlenen kişisel verilerin işlenme amacı nedir? Kişisel veriler yurt içi ya da yurt dışında hangi üçüncü kişilere aktarılmıştır? Bu aktarım bilginiz dahilinde mi yapılmıştır?”
Erkin, İmamoğlu'nun seçim ve cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşmasına ilişkin sorulara verdiği yanıtları şöyle aktardı: