'İmamoğlu Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkabilir ama kazanması zor, diğer planı yeni parti kurmak'

Sözcü TV Ana Haber bültenini sunan Fatih Portakal, CHP'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış artık. Baba-oğul ilişkisi sona erdi. Ekim ayında bir Kurultay ve bekleniyor. İmamoğlu bayrak açabilir. Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkabilir. Ancak Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal" diyen Portakal, "Diğer ihtimal İmamoğlu’nun parti kurma çalışması. Bunun hesabının yapıldığı söyleniyor" ifadesini kullandı.