İmamoğlu: Kılıçdaroğlu ve Oğan mülteci konusunda aynı şeyleri söylüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gençlerle buluştu.
İkinci tura kalan seçimler için oy verme çağrısında bulunan İmamoğlu şunları söyledi:
- Bugünkü iktidarı istemeyen yüzde 50,5 var ilk seçimde. Ya da yüzde 51 var bence. Peki muhalefetin bütününde kim var? Kılıçdaroğlu var, Sinan Oğan var. Nelerde farklı konuşuyorlar? Aslında farklı konuştukları bir şey yok. Mülteci konusunda aynı şeyleri söylüyorlar. Milliyetçilik konusunda aynı şeyleri söylüyorlar.
- ‘Efendim PKK’yla ilişkili…' Kim PKK’yla ilişkili? PKK terör örgütü. FETÖ terör örgütü. Yıllardır biz söylüyoruz bunu. Birileri söylemezken söylüyoruz biz bunu.
- Biz yeterince sesimizi duyuramadık. Ancak kalabalıklara anlattık. Mitingler yaptık. Kendi mecralarımızdan anlatmaya gayret ettik; sosyal medya vesaire.
- Sizi aldatmadık, aldatmıyoruz. Kimse diyemez ki, ‘İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun yönetimi şunu demişti, tam tersini yaptı.' Yapamadığımız olabilir, eksiğimiz olabilir, henüz başaramadığımız işler olabilir. Ama hiç aldatmadık.
- Bu sistem değişirse, sizin 20-25 senenizle ilgili aslında bir karar vereceksiniz. Yani aramızda bir yaş farkı var. Dolayısıyla insanın da doğal bir ömür yaşı var.