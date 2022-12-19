İmamoğlu kararı AKP'yi karıştırdı: 'AK Parti içindeki AKP'liler, 2023 seçimleri için felaket tellallığı yapıyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılması, iktidara yakınlığıyla bilinen mahalleyi böldü.

Abdulkadir Selvi, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı başta olmak üzere kimi isimler söz konusu kararı eleştirirken, kimileri de hakimin dahi "Bu sözlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylendiği açık" dediği olayda İmamoğlu'nun hedefinin YSK üyeleri olduğuna dair dezenformasyonu sürdürdü.

Bunlardan biri de, Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu.

Orakoğlu, 'AK Parti içindeki AKP’liler İBB Başkanı’na verilen ceza bahanesiyle 2023 seçimleri için felaket tellallığı yapıyorlar' başlıklı yazısında Erdoğan'ın eski danışmanı - Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün "Eğer üst mahkemeler kararı onaylarsa, AK Parti 2023 seçimlerinde benzer bir hezimet yaşayacaktır" şeklindeki yorumundan yola çıkarak şunları söyledi:

'Hadsizler Erdoğan ile İmamoğlu'nu aynı kefeye koyuyorlar'

"(...) Bu eleştiri veya örtüsü altında temennilerini dile getiriyorlar. Bu çevreler İmamoğlu'na hak etmediği bir paye vererek Başkan Erdoğan ile İmamoğlu’nu aynı kefeye koyarak İmamoğlu için 'Erdoğan’ın kaderini yaşıyor' hadsizliğinde bulunuyorlar. Ancak bu hadsizler İmamoğlu’na yargı tarafından verilen haklı ceza sonrasında CHP içinde Cumhurbaşkanlığı savaşının İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nu destekleyen gruplar arasında yaşanırken, Altılı Masa’da ise CHP/ İYİ PARTİ ve HDP arasında yaşanan Cumhurbaşkanlığı adayı gerilimin öncelikle masanın temel direklerini çökertmeye başladığını neden görmezden gelip söylemezler acaba?

Başkan Erdoğan ile İmamoğlu arasında yargılama süreçleri ve diğer süreçler açısından paralellik kurulma iddiaları küreselciler tarafından ortaya atılmış dezenformatik faaliyetlerden mi? (...)"

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner de İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin AKP cephesi tarafından yapılan değerlendirmeleri eleştirmişti.