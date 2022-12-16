İmamoğlu kararı AKP'yi karıştırdı: 'Kimin kiminle ağız birliği yaptığını not ediniz'

Yeni Şafak yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Metiner İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin AKP içinden gelen seslere ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Metiner şunları kaydetti:

"İçimizdeki eziklerin kimi sözlerine de üzülmemek elde değil.

Reis’e geçmişte diz çöktürmek isteyenler ve Reis’e içerden hep muhalefet edenlerin bugün de kalkıp Reis’e bu karar karşısında tepki koyma çağrısında bulunmaları hiç şaşırtmadı beni.

Bu kararla birlikte kimin kiminle ağız birliği yaptığını not ediniz derim."