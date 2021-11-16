İmamoğlu: Kanal İstanbul'un yaptırılmayacağını taahhüt ediyoruz

İstanbul Pendik'te bulunan 'Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki plan yapma yetkisinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesi, söz verilen tarihte bitirilemeyen Melen Barajı ve Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, bugün yaşayan insanlarımızın torununu bile borçlandıran, anlamsız, çevre düşmanı yatırımlara karşı en dirençli şekilde mücadelemizi vereceğiz" diyen İmamoğlu, "Bu tarihi sorumlulukla bizler, Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği nedeniyle ani yağışların sebep olduğu sellerin tüm dünya gibi İstanbul'un en kritik sorunlarından olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Net ifade edelim ki İSKİ'nin bu dönemki yönetimi, ciddi bir süreci işletmiş, neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi yatırımlar yapmıştır” dedi ve şöyle devam etti:

'Adalar konusunda hukuki haklarımızı aramaktan geri durmayız'

"Adalar ilçesi sınırlarındaki plan yapma yetkisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla konuyla alakasız bir biçimde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi. Hiç bu işle ilgisi olmayan, ruhuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hususun, bu karar kapsamındaymış gibi bir karara dönüştürülmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bakanlığın ve Sayın Bakan'ın talimatlarıyla Genel Müdür ve bizim yetkililerimiz bir araya geldiler. Bu işin iyi niyeti, kötü niyeti olmaz. İBB sınırları içerisindeki Adalar Belediyesi'nin, Adalar ve Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde olan planlama yetkisinin Şehircilik Bakanlığı’na dahil edilmesi sürecinin iyi niyeti, kötü niyeti aranmaz. Derhal bu yanlıştan dönülmesi gerekir. İşin ruhunun kaçmaması adına, sürdürülen görüşmelere ilaveten, lütfen bu yanlışı düzeltin. Bu doğru bir iş değildir. Bu müdahaleci bir anlayışa dönüşür. Bunu hiçbir şekilde izah edemezsiniz. Elbette bu şekilde devam ederse hukuki haklarımızı aramaktan da geri durmayız.

İstanbul’un su sorununu çözecek Melen Barajı konusunda, Tarım ve Ormancılık Bakanı'nın, Devlet Su İşleri üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu, İBB'yi ve İSKİ kurumumuzu acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir. Melen Barajı’nda uygulanmak üzere olduğu söylenen bir projesinin henüz daha kesinleşmediği noktasında birtakım duyumlar, birtakım ihbarlar almaktayız. 'Şu tarihte açılacak’ denen tarihten bu yana, 4-5 yıl geçmiştir. Saati verilen, günü verilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçmiştir. Ve halen bu konuda sonuç net olarak yok ve yapılan işin geleceği konusunda ne yazık ki kaygılıyız."



