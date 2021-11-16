İmamoğlu: Kanal İstanbul'un yaptırılmayacağını taahhüt ediyoruz

İstanbul Pendik'te bulunan 'Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki plan yapma yetkisinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesi, söz verilen tarihte bitirilemeyen Melen Barajı ve Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“Çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, bugün yaşayan insanlarımızın torununu bile borçlandıran, anlamsız, çevre düşmanı yatırımlara karşı en dirençli şekilde mücadelemizi vereceğiz" diyen İmamoğlu, "Bu tarihi sorumlulukla bizler, Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İklim değişikliği nedeniyle ani yağışların sebep olduğu sellerin tüm dünya gibi İstanbul'un en kritik sorunlarından olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Net ifade edelim ki İSKİ'nin bu dönemki yönetimi, ciddi bir süreci işletmiş, neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi yatırımlar yapmıştır” dedi ve şöyle devam etti: