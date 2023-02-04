İmamoğlu: İstanbul'da yaşam maliyeti bir senede yüzde 112'den fazla arttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde 'Sosyal Yardım Lansmanı'nda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diye konuştu. İBB'nin ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun önüne çıkarılan engelleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun yanındayız" dedi. "Halktan çalınan 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Her alanda İstanbulluların yaşanılır bir kentte yaşaması için elinden geleni yapıyor. Engellere boğuşuyor Ama benim bildiğim özellikle İBB Başkanımız bütün engelleri aşar halkına hizmet verir."

İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 27 bin liranın üzerinde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakenette yaşam maliyetinin 2021 Aralık-2022 Aralık ayına kadar olan süreçte yüzde 112'yi aşan oranda arttığını dile getirdi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Israrla sürdürülen yanlış ekonomi politikaları zorlu şartların içine soktu. bir kişinin inadı milyonlarca insanımızın yoksulluk çekmesine neden oldu. Çocukların aç kaldığı Türkiye görmemize neden oldu.

İstanbul'da yaşam maliyeti, 2021 Aralık 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte yüzde 112'yi aşan oranda arttı. İstanbul'da yine 2022 Aralık'ta dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 27 bin 596 TL. yani neredeyse dört kişinin yaşadığı ailede dördü de en az asgari ücretle çalışabilsin ki bunun üzerine çıksın."