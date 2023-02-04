Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben kazanamazsam o kazansın isterim

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. "6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu olursa kazanmasını ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan İnce, "Ben kazanamazsam Kılıçdaroğlu kazansın isterim" ifadelerini kullandı.

'100 bin vatandaşımız bana imza verirse'

Kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olacağını belirten İnce, "Ama benim hazine yardımım yok, holdinglerim yok arkamda. 100 bin vatandaşımız bana imza verirse, millet para alacak aday olmak için biz 1 milyona yakın para vereceğiz. İşimiz zor ama imkansız değil. Ben kazanamazsam Kılıçdaroğlu kazansın isterim" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt veren İnce, "Davet yok, böyle bir beklentim de yok" dedi. 6'lı Masa'nın aday belirleme sürecine ilişkin de konuşan İnce şöyle konuştu:

"2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında. CHP ve İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum, bizim anketimiz var, aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla. Güvenilir bir araştırma."

'Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar'

6'lı Masa'nın mutabakat metnini de eleştiren İnce şunları söyledi:

"Metinde laiklik, eğitim, cemevleri yok. Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar. 6 lider bu metni benim kadar okumamıştır, yardımcıları okumuştur. Baştan savma oturmuşlar yazmışlar. Pamuk, fındık, hayvancılık olmazsa sen nasıl hayat pahalılığını düşüreceksin. Türkiye üretecek, bu üretmenin yollarını anlatıyorum ben."