İmamoğlu: İstanbul'da her üç binadan biri depreme dayanıksız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Loca Mahal Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'nci yıldönümünde ölenleri anan İmamoğlu, olası İstanbul depremi için "Her an olabilir. İstanbul'un tehlike ve risk haritalarını çıkarttığımızda envanterimiz bizi mutlu edecek seviyede değil" dedi.

"Yapılan tahmin çalışmada İstanbul'da 50 bin bina, ağır ve çok ağır hasar alacak bina olarak 2018 raporunda büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışmada yayınlanmıştı" diyen İmamoğlu, son bir buçuk yıldır yaptıkları çalışmaya göre her üç binadan birinin depreme dayaknıksız olduğunu belirtti.

'Çok ağır ya da ağır hasarlı bina sayısı 130 binlere ulaşacak'

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Sadece yirmi iki binadan, yirmi iki ilçeden yola çıktığımızda az önce söylediğim, 2018'deki raporda bütün İstanbul için 50 bin bina diye tarif edilen çok ağır ve ağır hasarlı olması ihtimali şeklinde tanımlanan sayı sadece 22 ilçede 83 bin bina sayısına ulaşıyor. Elde ettiğimiz veriler ne yazık ki 2018'e göre daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bu aslında çok ağır ya da ağır hasarlı diye tanımlayacağımız bina sayısının 130 binlere, ulaşacağını tahmin ediyoruz."