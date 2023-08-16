İmamoğlu iki bakanla buluştu: 'İstanbul'la ilgili bilgi paylaşımı yaptık'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.