İmamoğlu hangi durumda aday olacağını açıkladı

tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Dursun Çiçek; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Programda Deniz Gürel, İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinin detaylarını anlattı.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Gürel, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun 25 Aralık 15:00'te Ankara Çankaya Belediyesi'ne bağlı daha önce altılı masa toplantısının yapıldığı Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldiğini söyledi.

Gürel'in iddiasına göre, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Ancak siz beni aday gösterirseniz aday olurum" çıkışını yaptı.

Gürel şu ifadeleri kullandı: