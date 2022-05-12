İmamoğlu hakkındaki karar 1 Haziran'da verilecek: Siyasi yasak da isteniyor

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamış, 2 davayı ise düşürmüştü. Kaftancıoğlu kararı sonrası gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Saymaz, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret suçundan Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 1 Haziran’da karar duruşması görülecek. Son duruşmada savcı, İmamoğlu’na ceza istemişti. Talepler arasında siyasi yasak da var" ifadelerini kullandı.