Yargıtay cezaları onadı: 'Kaftancıoğlu tutuklanacak mı?' tartışması sonrası ilk bilgi

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamış, 2 davayı ise düşürmüştü.

Gerçek Gündem'in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Yargıtay'ın onama kararlarının ardından Kaftancıoğlu'nun, cezaevine prosedür gereği giriş yapması ardından serbest kalması bekleniyor. Kaftancıoğlu'nun, siyasi yasak nedeniyle önümüzdeki dönem milletvekili olamayacağı ancak il başkanlığı görevi için bir yasaklama olmadığı belirtiliyor.

Gazeteci İsmail Saymaz ise sosyal medya hesabından, "Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak uygulanmasına karar verildi" paylaşımını yaptı.