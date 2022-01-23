İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı

CHP İstanbul İl Örgütü’nün meclis üyeleri buluşmasında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, parti içi gruplaşmalara değinerek "Parti içinde veya dışında uzlaşamayacağımız kimse olmamalı. Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah’ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı. İstanbul seçimlerindeki başarımızın arkasında birlik ve beraberlik vardı. 'Ben değil biz dedik' şimdi yine, 'Ben değil biz ve dostlarımız' diyoruz" diye konuştu.

Soylu'ya gönderme: ‘Pabuç bırakmayız’

Öte yandan İBB’deki teftişi hatırlatan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kast ederek, "Meclis’teki arkadaş İBB’de 550 terörist var demişti. 'Bulun, getirin' diyoruz, ortada kimse yok. Her gün İmamoğlu, her gün İBB, her gün İstanbul ile uğraşıyorlar ama şunu bilsinler ki ne korkarız ne de pabuç bırakırız" dedi.