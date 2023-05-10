İmamoğlu Erdoğan'a Rize'den seslendi: 'Evine git evine'

Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını ilan ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize’de düzenlenen mitingde konuştu.

Seçime giren taraflardan birisinin "Biz gelince her şey çok güzel olacak” dediğini belirten İmamoğlu öteki tarafınsa "Biz gidince her şey kötü olacak” dediğini belirterek "Birisi umut veriyor, birisi korku salıyor. Umut mu kazanır korku mu?" diye sordu.

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İmamoğlu "Allah bunların gazabından memleketi korusun. Kim giderse gitsin burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. Siz derede kum tanesi olmazsınız bu memlekette kum tanesi… O siyasetçi gitti bu siyasetçi geldi diye bu devlet zaafa uğrar mı? Kimler geldi kimler geçti. Herkes haddini bilecek. Hepimiz gelip geçici değil miyiz arkadaşlar. Baki olan vatanımız, devletimiz. Ben gidersem her şey çok kötü olur diyorsan sana güle güle. Hadi evine git evine. Hanımına, çoluğuna çocuğuna hizmet et."

İmamoğlu "21 yıl sonra memleketin geleceğinden korkma diyemiyorsan, ben gidersem her şey kötü olur diyorsan senin karnen sıfır. Başarısızsın. Kendin itiraf ediyorsun. O yüzde 14 Mayıs'ta millet kazanacak, bir kişinin devri bitecek" diye konuştu.