İmamoğlu: Dönüşüm tamamen şeffaf, güvene dayalı ve katılımcı olmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm açıklamasında bulundu.

"Rant kimsenin gündemi olamaz" diyen İmamoğlu, kentsel dönüşümün güvene dayalı ve katılımcı olması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, "Kentsel Dönüşüm; depreme karşı riskli yapıların yenilenmesi ya da güçlendirilmesi demektir. İnsan hayatı söz konusuyken rant, hiç kimsenin gündemi olamaz/olmamalı. Dönüşüm tamamen şeffaf, güvene dayalı ve katılımcı olmalı; istisnasız herkes de çözümün parçası olmalı" ifadelerini kullandı.