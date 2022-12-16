İmamoğlu: Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacaktır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Hukukçularımız takip ediyor. Doğru zamanda, doğru itirazlar yapılacaktır. Umarım istinaf sürecinden geri döner." dedi.

İmamoğlu, İBB tarafından inşa edilecek Şişli Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezinin temel atma törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Saraçhane'de 2019'daki seçiminin ardından yapılan miting ile dünkü miting arasındaki farkın sorulması üzerine, "Vallahi o gün ne kadar kararlıysam, bugün de o kadar kararlıyım. O gün ne kadar cesursam, bugün ondan daha fazla cesurum diyebilirim. O gün ne kadar gençsem, bugün de o kadar gencim. Yolumuza devam ediyoruz. Arkamızda daha kararlı bir milletin olduğunun da farkındayız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yolumuz uzun." diye konuştu.