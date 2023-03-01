İmamoğlu: Deprem dirençli İstanbul için yüksek seviyede bir seferberlik başlatıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında "İstanbul Deprem Seferberlik Planı"nı açıkladı. İmamoğlu, "Artık hayatımıza eskisi gibi devam edemeyeceğimizi hepimiz çok net olarak biliyoruz" dedi.

"Deprem ve afetlere karşı bu kadim şehri dirençli bir kent haline getirmek için her şeyi tekrardan, sıfırdan başlatıyoruz" Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle:

"6 Şubat 2023 ne yazık ki hepimiz için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı sürecin başlangıcı. Bu deprem millet olarak hepimizi harekete geçirdi. Artık hayatımıza eskisi gibi devam edemeyeceğimizi hepimiz çok net olarak biliyoruz. On binlerce canımız hala belki göçük altında enkazlardan çıkarılıyorken biz normal yaşamımızı sürdüremeyiz.

'Düzen değiştirmek zorundayız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz, düzen değiştiriyoruz. Düzen değiştirmek zorundayız. Düzen değiştirmek cesaret ister. Cesur olabilmek için önce yanlış giden bir sürecin, düzenin parçası olmaktan net olarak kurtulmak gerekir. İBB yıllardır bu konuyu konuşuyor, 1999 yılından beri. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir şekilde değişim adına gerekli adımları atamamıştır.

Deprem dirençli İstanbul için yüksek bir seviyeli seferberlik başlatıyoruz. Bu pek ala mümkündür. Mümkün olmak zorundadır. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir."