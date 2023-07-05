İmamoğlu 'değişim' verilerini paylaştı

14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından CHP'de değişim çağrısı yapan ve bu amaçla web sitesi açan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk 24 saate dair verileri paylaştı.

Dün yayın hayatına başlayan internet sitesinin verileri bugün Ekrem İmamoğlu tarafından paylaşıldı. Site 1 günde 434 bin 556 sayfa gösterimi alırken 256 bin 328 tekil ziyaretçi sayısına ulaştı. Sosyal medya hesabından, katılan herkese teşekkür eden İmamoğlu 1 günde toplam 32 bin 837 görüş ve öneri geldiğini duyurdu.