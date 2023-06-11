İmamoğlu: Cumhuriyet, Kasımpaşa'da doğan bir çocuğun Cumhurbaşkanı olabilmesidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Teknoloji Atölyeleri ve İBB Ders Atölyeleri’ni tamamlayan öğrencilerin mezuniyet töreninde konuştu.

İBB Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda düzenlenen törene katılanlara hitap eden İmamoğlu "eğitimde fırsat eşitliği"nden söz ederek "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eşit eğitim koşullarına sahip olmaları, aynı zamanda eşit bir biçimde sınavlara hazırlanmalarını sağladığımız takdirde, inanın ekonomik koşullar ne olursa olsun, o çocuklar ve o gençler, her daim memleketimizin, devletimizin onlara eşit fırsat sunduğunu her zaman söylerler. Amacımız tam da bu: Eşitsizliği ortadan kaldırmak" diye konuştu.

Bunun "bir yönetim felsefesine" dönüşmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu "Hiçbir çocuğun, hiçbir gencin şu duyguya kapılmaması şart: ‘Ben ne yaparsam yapayım başaramam.’ Ya da ‘Ne kadar mücadele edersem edeyim, hakkımı alamam.’ Bunları asla hiçbir çocuğumuza, hiçbir gencimize düşündürmeye hakkımız yok" dedi.

'Sizlere layık olma mücadelesi devam ediyor, devam edecek'

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tam aksine, ‘Ben çalışırsam olur kardeşim. Ben işimi iyi yaparsam, dersime çok çalışırsam, konuyu anlamak için yerinde, zamanında tekrarlarımı yaparsam bu devlet, bu memleket bana hak ettiğim imkanı tanır.’ İşte aslında Cumhuriyet, onun için güzel. Onun için bu memlekette, cumhuriyet ve demokrasi arayışımız var. Cumhuriyetin anlamı nedir biliyor musunuz? Cumhuriyetin anlamı; işte Trabzon Akçaabat'ın bir köyünde doğan bir çocuğun İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmesidir. Cumhuriyet; Kasımpaşa'da doğan bir çocuğun, Türkiye'de Cumhurbaşkanı olabilmesidir. Meseleye böyle baktığımız zaman, işte o Cumhuriyetin değerlerini koruduğumuz zaman, bu ülkenin, bu milletin demokrasisinin herkese fırsat verdiğini görürsünüz. Ama bunu sekteye uğrattığınızda ve insanları bu anlamda ortak mücadelenin bir parçası yapmadığınızda, işte o zaman memleketin geleceği karanlıkta kalır.”

İmamoğlu "Sizin emeğinizin karşılık bulacağı bir memleket var etme mücadelesi, devam ediyor ve devam edecek. Sizlere layık olma mücadelesi devam ediyor ve devam edecek. Bütün mezunlarımızın, çocuklarının zihinleri açık olsun, gençlerimizin bahtı açık olsun. Hak ettikleri okullara yerleşsinler. Hak ettikleri üniversitelerde, hak ettikleri eğitimleri alsınlar. Her zaman başarılı olsunlar. Her zaman ülkelerine, memleketlerine, başarılarıyla beraber layık nesiller olsunlar. Fikri hür, vicdanı hür, yani özgür bir biçimde düşünen ve üreten nesiller olsunlar. Sakın çocuklarınızı susturmayın. Sakın gençlerinizi susturmayın. Onlar, konuştukça üretirler. Onlar, tartışabildikçe var olduklarını görürler. İşte biz de buna destek sunan bir belediye olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.