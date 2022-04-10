İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Sadece Soruyorum programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zam ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İETT iflas ederdi'

Ulaşımda yapılan zamma dair konuşan İmamoğlu konuya dair şöyle dedi:

“İstanbul’daki muhalefet partisinin grup başkanvekili ulaşıma yapılan bu zammı Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin diyor. Trajikomik bir durum. Siz sadece 4 ay içerisinde yüzde 110 mazot zammı yapmışken bu mümkün değil. Belediyenin yüzde 25 bütçesine denk düşüyor bu.

Bu zammı yapmasaydık İETT iflas ederdi. Bu kadar zavallı popülist bir tarifle çıkar elde etmek derdindeler. İstanbul’u kaybetmek onları mahvetti. Biz bütün bu zorluklara rağmen 10 metro yapıyoruz"

'Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır'

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Zavallı bir arkadaştır. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş ‘Atatürk Havalimanı konusu kapandı’ diyor. Sanki orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı’na bir şey yapacaksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu var önce önünü ilikleyeceksin onu 16 milyon seçti. Sen kimsin ‘hizmette yarışalım’ diyorsun. Senin imzanla durdurulmuş metroları bitiren bir belediye var. Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin geçiyorsun gerile gerile laflar ediyorsun. Kamu Bankaları İBB’ye kredi vermiyor. Genel Müdürleri korkudan telefonlarımıza çıkmıyor"

'Adayım genel başkanımdır'

“Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?” sorusuna yanıt veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Benim ağzımdan hiç kimse şuraya adayım, buraya adayım diye duymadı. Böyle bir şeye adayım denmez. Birileri sizi gösterir. Şu anda Türkiye olağanüstü bir dönem geçiriyor. Bu dönem kişisel hesapların, kişisel dertlerin önünde bir dönem. Kişilerin üstünde sorumluluk bekleyen bir dönem. Biz Türkiye’de kalkınmayı konuşmalıyız. Bu ülkeyi bu duruma düşmekten kurtarmayı konuşmalıyız. Süreci konuşmalıyız. Türkiye tarihinin en önemli siyasi hamlesi yapılıyor. 6 siyasi parti bir araya geliyor. Ben CHP’nin bir neferiyim, has bir evladıyım. Elbette ki benim adayım genel başkanımdır”