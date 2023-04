İmamoğlu: Çatlasınlar, patlasınlar daha fazlasını yapacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Halk Buluşması'nda bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, "Ardahan'ın ihmal edilmiş her noktasını biliyoruz. Akrabalarınızla Esenyurt'ta, Beylikdüzü'nde bir aradayım. Ardahan'ın her noktaya bağlantısı olmalı, Kars tren yoluyla bağlantısı olsa, Karadeniz bağlantı yolunu bitirsek kötü mü olur? Ardahanlılar göç etmek zorunda kalmaz" diye konuştu.

'Her şeyi halkın önünde yapıyoruz'

İmamoğlu, "Bir avuç insanın dönemi bitsin, 86 milyon insanın dönemi başlasın mı? İhmal edilenler, yok sayılanlar, hakkı yenilenler, kıymeti bilinmeyenler, emeğinin karşılığını alamayanlar, 86 milyon iktidar olacak. Hep birlikte iktidar olacağız. Milletin iktidarında ülkeyi iki koldan ayağa kaldıracağız. Memleketin her köşesi güzelleşecek. Bir kişinin konuştuğu değil, 86 milyonun istediği olacak. Ülkemizin her tarafını bolluk ve bereketle kaplayacağız. Ankara'da, İstanbul'da çok büyük bütçeleri yönettik. 4 yıldan uzun zamandır gözleri bizim üzerimizde. Hakkımızda mahkumiyet kararı verecek kadar partizan davranıyorlar. Hiçbir şey bulamadılar çünkü biz ahlaklı ve temiz bir bütçe yönetimi sergiliyoruz. Her şeyi halkın önünde yapıyoruz. Çatlasınlar, patlasınlar daha fazlasını yapacağız. 15 Mayıs'tan sonra memleketin bütçesine bereket gelecek. Türkiye'de bir kişinin bile ahlâkından şüphe duymadığı cumhurbaşkanımız geliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu; "Ardahan da, Türkiye de İstanbul da kazanacak. Ben zaten buraya sizin emmoğlunuz, arkadaşınız, kardeşiniz, gençlerin ağabeyi olarak geldim" ifadeleriyle yurttaşlara seslendi. İmamoğlu, konuşmasını kalabalıktan yükselen "Her şey çok güzel" olacak sloganıyla bitirdi.