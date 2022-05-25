İmamoğlu: Çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yayımladığı TURKEN, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’na ilişkin videosunda, "Halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz" ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından bugün sosyal medyadan paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de 2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız" dedi.

İmamoğlu, "İBB olarak sadece 3 yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz" ifadesini kullandı.