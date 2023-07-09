İmamoğlu Büyükada Resort Otel'in açılışında konuştu: 'Bir miktar para kazanmak istiyoruz ama...'

İBB iştiraklerinden BELTUR’un işbirliğiyle yapılan Büyükada Otel Resorts Otel bugün hizmete açıldı. Açılışa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül katıldı.

İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada "Burada hiçbir şeyden kaçınmadık. Çünkü biz, burada iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Evet, mümkünse bir miktar para kazanmak istiyoruz ama kazandığımız parayla da yine burada sosyal projeler geliştirmek istiyoruz" dedi.

İmamoğlu sözkonusu sosyal projelere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Kimi zaman bir takım, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’mız üzerinden, tatil yapamayan insanlarımızı, bazen engelli bireylerimizi, bazen bazı seçilen ailelerimizi, şehit ailelerimizi ve onun gibi bir kısım İstanbulluyu da dönem dönem burada misafir etmek istiyoruz."