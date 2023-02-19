İmamoğlu: Bu yanlıştan acilen dönün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınması ve yurtların boşaltılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yanlıştan acilen dönün. Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1,5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor” ifadesini kullandı.