İmamoğlu: Bu toprakların ahlakına uymayan hiçbir anlayış TBMM'de barınamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar ve Küçükçekmece Halk Buluşmaları'nda konuştu.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunan İmamoğlu, "İster siyasi partiler üzerinden sandık görevlisi olun. İster Türkiye Gönüllüleri üzerinden müşahit olun" diye konuştu.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu millet vicdanlı millet. Bu millet kadir kıymet bilir. Gerekeni sandıkta yapacak. Bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bugün bankadaki döviz ile döviz büroları arasında ciddi bir fark var. Paramızı pul ettiler. Memleket bütün değerlerini kaybederken, ekonomik olarak yoksullaştı. Bu çöp sistem, adaleti de götürdü, saygı, sevgiyi de götürdü. İçeride ve dışarıda itibarı olmayan bir kurumlarımız oluştu. Bu pazar günü bir avuç insanı evlerine götüreceğiz. İktidara milleti getireceğiz.

'İnsanımızı yalanlarıyla aldatıyorlar'

Bakın sırf koltuğunu korumak için, fitneden, yalandan, fesattan, iftiradan geri durmuyor. Montaj işi, şu işi bu işi diyor. Bir Müslüman yalan konuşur mu? Kul hakkı yemek, iftira atmak, yalan konuşmak büyük günah. Kalkacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu’na, bizlere terörist diyeceksiniz. Bizim insanımızı zehirliyorlar, yalanlarıyla aldatıyorlar.

Bana oy vermeyenler kötü bana oy verenler iyi, yok öyle bir şey. Vallahi de billahi de biz birbirimize yeteriz. Bu milletin parası da aklı da birbirine yeter. Bütün akılların kendinde olduğunu söyleyen o tek kişilik akıl, derhal evine gitmeli

Bu seçim bir partinin gidip diğerinin geldiği bir seçim değil. Bu seçim geleceğimiz için oy kullanacağımız bir seçim. Pazartesi sabahı bambaşka bir güne uyanacaksınız. Selam vermediğiniz komşuya selam vereceksiniz, selam alacaksınız. Onun için sorumluluğumuz büyük.

'Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıp, Atatürk'ün Çankaya'sına yollayacağız'

Sandıklara nasıl sahip çıkacağız? İster siyasi partiler üzerinden sandık görevlisi olun. İster Türkiye Gönüllüleri üzerinden müşahit olun. Sandıklarınızı bırakmayın. İki kişiye oy kullanılacak. Dolayısıyla iki kişiye oy kullanılan iş çok hızlı sonuçlanacak. Dolayısıyla sakın ayrılmayın oradan. Elinizde canım Türk bayraklarıyla okulları terk etmeyip, demokrasi bayramını kutlayacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıp, Atatürk'ün Çankaya'sına yollayacağız.

14 Mayıs'ta ilk mesajı verdiniz. Daha fazla biz size dayanamıyoruz dediniz. Yönetime geldiğimizde 'birleşe birleşe kazanacağız' demeye devam edeceğiz. Millet İttifakı her konuştuğunu bir metne dönüştürdü. Vatandaşa açıkladı. Bu Cumhur İttifakı'nın nasıl anlaştığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz.

Ekonomiyi bitirdiler. İş dünyasına seslenmek istiyorum. Kafanızı kuma gömmeyin. Ekonomiyi yokuşa süren bunlar bir an önce gitmeli. Liyakatli, iyi yetişmiş insanlar Türkiye'yi yönetmeli ve düze çıkmalı. Onun için biz sizden yetki istiyoruz.

Bu toprakların ahlakına uymayan hiçbir anlayış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barınamaz.

28 Mayıs'ta millet kazanacak, 86 milyon kazanacak. Sadece üç gün kaldı."