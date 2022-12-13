İmamoğlu: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle bir hayalim yok. Bu iş hayal kurmakla değil, gerçekleri ortaya koyup üreterek, insanların kabulüyle olabilecek işlerdir" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, tv100'de yayınlanan 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' isimli programın canlı yayın konuğu oldu.

Yarın görülecek dava hakkında konuşan İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi. Siyaseten fayda göreceğimi iddia edenler var. Ben öyle bir faydanın zerresini istemiyorum. Ben mağduriyet yaşamadan, hükümete karşı herkesin seferber olduğu bir seçimi kazındım. Ben mağduriyetle kazanmayı kendine adet edinmiş birisi değilim. Onu mağduriyetle kazanmış insanlara soracaksınız" ifadesini kullandı.

'Bu omuzlar bütün yükleri taşır'

Işık'ın "Cumhurbaşkanı olma hayaliniz var mı?" sorusuna cevap veren İmamoğlu, "Öyle bir hayalim yok. Bu iş hayal kurmakla değil, gerçekleri ortaya koyup üreterek, insanların kabulüyle olabilecek işlerdir. Ben İstanbul'a hizmet etmekten onur duyuyorum. Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır" dedi.

'Haz etme ya da haz etmeme gibi bir durumu tartışmadık'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında gerilim yaşandığına yönelik iddialar hakkında da konuşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Benim öyle bir şeyim yok. Yani o seviyede düşünebilecek bir vaktim yok. 16 milyonun belediye başkanıyım. Baştan beri biz Canan Hanım’la görevimiz üzerinden iş birliği yaptık. Haz etme ya da haz etmeme gibi bir durumu tartışmadık. Güzel bir seçim dönemi geçirdik. İstanbul güzel bir seferberlik süreci yaşadı."