CHP'den avukatlara 'İmamoğlu' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmasına yarın devam edilecek.

4 yıl 1 aya kadar hapis istemi ve siyasi yasak talebiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada mahkemenin karar vermesi beklenirken, CHP İstanbul Hukuk Komisyonu ise İmamoğlu’na destek olmak için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri için çağrıda bulundu.

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı şöyle:

“İstanbul’u birlikte kazandığımız ve adalet arayan tüm avukatlara çağrımızdır:

14 Aralık Çarşamba saat 10.45’te cübbelerimizle Anadolu Adliyesi’ndeyiz. Halkın iradesini gasp ederek İstanbul’u yargılayanlara karşı Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız!”