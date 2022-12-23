İmamoğlu: Bir tek bilmedikleri şey var; biz dövülecek bağcı değiliz

Konya'da bir esnaf, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Başınızdaki sıkıntıyı inşallah bir an evvel defedersiniz, kurtulursunuz. Hoş olmayan bir şey" dedi. İmamoğlu ise, "Usulsüz bir süreç işletiyor. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Bir tek bilmedikleri şey var; biz dövülecek bağcı değiliz, çünkü her işimizi şeffaf yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Konya'da bir araya geldi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Konya'ya geldi.

Mevlana Müzesi ziyaretiyle başlayan programa, partililer de katıldı.

İmamoğlu’nun ziyaret ettiği esnaf, “Başınızdaki sıkıntıyı inşallah bir an evvel defedersiniz, kurtulursunuz. Hoş olmayan bir şey” dedi.

İmamoğlu da “Biz denetlenmek zorundayız, hiç sorun yok ama usulsüz bir süreç işletiyor. Burada amaç, üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Bir tek bilmedikleri şey var; biz dövülecek bağcı değiliz, çünkü her işimizi şeffaf yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş, 16 milyonu, bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bizi hesapsız yere inceleyip usulsüz bir biçimde yargılamaya kalkanlara da bu millet cevabını verir. Milletimizim adalet duygusu bambaşka. Bunu İstanbul seçimlerinde yaşadık ama yine akıllanmadılar" ifadelerini kullandı.