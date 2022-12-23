İmamoğlu kararından sonra İstanbul anketi: AKP'ye kötü haber

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararının ardından Bulgu Araştırma'nın yaptığı ankete göre, İstanbul seçmeninin yalnıza yüzde 10.7'si kararın doğru olduğunu düşünüyor.

15-19 Aralık tarihleri arasında İstanbul'un 38 ilçesinde 1100 kişiyle bilgisayar destekli CATI yöntemiyle yapılan ankete göre; İstanbul seçmeninin sadece yüzde 22'si ülkenin iyi yönetildiğini düşünüyor.

Halk TV'den Can Coşkun'un aktardığına göre, ankete katılım gösteren İstanbul seçmeninin sadece yüzde 10.7'si Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının doğru olduğunu düşünüyor.

Ankete katılan İstanbul'daki AKP seçmeninin sadece yüzde 38.8'i kararı doğru buluyor. MHP seçmeninin yüzde 35.7'si aynı görüşte.