İmamoğlu: Bir sağlık çalışanına, bir kadına yapılan saldırıyı aklımız almıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hemşire Ömür Erez'in çalıştığı aile sağlığı merkezinde öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür saldırıların vicdanlara sığmadığını belirterek, hayatını kaybeden Ömür Erez’in yakınlarına başsağlığı diledi. İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Bir sağlık çalışanına, bir kadına yapılan bu saldırıyı aklımız almıyor; vicdanımıza sığmıyor. Kartal’da bir aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden hemşire Ömür Erez’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”