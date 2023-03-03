İmamoğlu: Benim adayım genel başkanımdır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

‘Hesabı sorularak önlemler alınmalı’

İBB’ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yapılan yayında İmamoğlu, “Deprem oldu saat 5:00’da buradaki koltuğumdaydım. Bütün arkadaşlarımla birlikte hızlıca mesaimize başladık. AFAD’ın eşleştirmesi ve önderliği ile bölgeye arama kurtarma ekiplerimizi yönlendirmeye başladık. Şunun altını çizelim; ilk 48 saatte neler yaptık? AFAD, Türkiye’nin en çatı kurumu kimse AFAD’ı reddedemez. Bugün eğer toplumun büyük bir kesiminde bir sıkıntı var ve bu konuda bir eleştiri varsa ciddi ciddi masaya yatırılmalı ve hesabı sorularak önlemler alınmalı” dedi.

‘İlk 48 saatte ne kadar ulaşabildik?’

Depremin ilk 48 saatinde çalışmalarda yetersiz kalındığını ifade eden İmamoğlu, “Biz depremin ikinci günü Sayın Genel Başkanımız ve üç büyükşehir belediye başkanımızla hemen bölgeye gittik. Ne yazık ki acı, feryat çok yoğun bir şekildeydi. Biz dördüncü gün dahil bölgede dolaştık, sokakta insanlarımızın yardımına koşan kurumlar konusunda AFAD’ın koordinasyonunda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Depremin yedinci gününde de oradaydık ve çoğu şey düzelmemişti. Arama kurtarmada ilk 48 saat çok önemlidir denir ya, ne kadar ulaşabildik?” diye konuştu.

‘AFAD’a gittik, 1 saat muhatap aradık’

Depremin sekizinci günü AFAD’a gittiğini belirten İmamoğlu, “Arkadaşlarım bana ‘gelmeyin’ demesine rağmen gittim. O gün itibarıyla Hatay’da yaklaşık 4 bine yakın personeli 750’ye yakın iş makinesi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki ‘AFAD’a geleyim konuşalım’, dediler ki ‘Gelmeyin muhatap yok’. AFAD’a gittik, yarım saat 1 saat muhatap aradık. En son ‘Bir vali var ama şu an Sağlık Bakanı ile görüşüyor’ dediler, gittik kapıyı çaldık ve biraz konuştuk. İBB, o günden sonra AFAD’a dahil olabildi” ifadesini kullandı.

‘Ulusal deprem konseyi lağvedilmiş’

İmamoğlu “17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçmiş olacak bu sene. Yani tam çeyrek yüzyıl. Ulusal Deprem Konseyi kurulmuş ve 2007’de lağvetmişiz. Neden biliyor musunuz? Güncelliğini yitirdiği için. Deprem güncelliğini yitirir mi? 24 yılda birçok şey yapılabilirdi. İstanbul’da hiç mi bir şey yapılmadı? Elbette yapıldı ama yetersiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

İBB Başkanı'nın diğer açıklamaları şöyle:

“Sahadaydım, döndüğüm toplantı bitmişti. Toplantıda bitenleri sosyal medyadan biraz gördüm. Program için biraz erken uyudum. Genel başkanımızdan bir telefon gelmedi konuyla ilgili. Bildiklerim sosyal medyadan gördüğüm kadar.

(Akşener’in rahatsızlığı) Bende sizin TV ve gazetelerden gördüğüm kadar biliyorum. Değişmesi gereken bir şey var rejim. Bu rejim binalarımızı, özgürlüğümüzü tehdit ediyor. İsmimin geçtiği ilk defa konuşulmuyor. Bu tartışmayı çok anlamsız bulmuyorum. Şiddetle şunu söyledim ‘İmamoğlu 16 milyonluk kentin bir belediye başkanı…’ İBB Başkanı bu konudan uzak duramaz. Nasıl ilgilenir iyi gitmesi için. Daha önce de söyledim ‘Benim adayım genel başkanımdır… İBB Başkanı bu konudan uzak duramaz. Nasıl ilgilenir? İyi gitmesi için. Mesele 14 Mayıs değil sonrası. Kaygıları gidereceğiz ben kanaatlerimi daha öncede söyledim. Çünkü ben sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Bu konunun aşılması için feraset gerekiyor. Bu feraset sayın genel başkanım ve sayın Akşener de vardır."

‘Altılı Masa bir eksilmemeli'

"Bu masa ayrılık masası değil, parçalanma masası değil. Bu masada hepimiz ant içtik. Altılı Masa’dan bir eksilmemeli, iki eksilmemeli. Burada birinin gönlü kırılıyorsa onu tamir edeceğiz. Biri kaygı duyuyorsa onu gidereceğiz. Kaç kişi inanıyordu İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimi kazanacağına. Ben mücadele verme biçimini iyi bilen bir insanım. Bugün bile biraraya gelmenizde mani ne? Kaygıları neden gidermiyorsunuz? Millet İttifakı’nın mutabakat metnini okudum ve yattım. Milletin güvenini emanet ettiği insanlar biraraya gelecek. Burada sorumluluk Genel Başkanımla başlar, sayın Akşener ile devam eder. İki siyasi partinin birlikte duruşu bize İstanbul’u kazandırmıştır. Bu iki partininin oturup düşünerek, konuşmadan uzlaşma olmaz. Kaygıları gidereceğiz. Ben çok sesli düşünmeyi, şeffaf konuşmayı seven bir insanım. Ben sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Önümüzde pazartesiye kaç gün var. Ooooo… Bu konunun aşılması konusunda feraset gerekiyorsa o feraset dün bir araya gelen Genel Başkanımız ve Sayın Akşener’de vardır. 6’lı Masa’yı namus kabul ederek bu süreci tamir edecekler."

‘Mesele 14 Mayıs'tan sonrası’

"İstanbul’u kolay mı kazandık? İlk çıktığımızda 14-15 puan gerideydik. Hangi şehirde iktidarın en tepesindeki insan gelip 40 miting yaptı? Ana merkezde konuşulan meselelerle İBB Başkanı neden ilgilensin? Siyaseten kimin nereye geleceğiyle hiç ilgilenmedim ama bir sorun olduğunda atladım Ankara’ya gittim, her iki başkanla da görüştüm. İstanbul’da kaç kişi İmamoğlu’nun kazanacağına inanıyordu? Ben mücadele verme biçimini iyi bilen bir insanım. Mesele sadece adaylık meselesi mi? Mesele sadece 14 Mayıs’ı kazanma meselesi mi? Mesele 14 Mayıs’tan sonrası, bunun için de bir arada çalışmayı başarabilmeliyiz.”