İmamoğlu Anadolu turuna çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kastamonu ve Safranbolu ziyaretlerinin ardından Anadolu turuna çıkmaya hazırlandığı bildirildi. İmamoğlu, İBB’nin kardeş belediyesinin bulunduğu 15’ten fazla ili ziyaret ederek, bu illerde tamamlanan yatırımların açılışını yapacak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; İmamoğlu, yarın (20 Ocak) Kastamonu’yu ziyaret ederek, İBB tarafından yapımına katkı sağlanan Daday Belediyesi kapalı pazar yerinin açılışını yapacak. İmamoğlu, açılışın ardından şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek. İmamoğlu, daha sonra Safranbolu’ya geçerek burada da tamamlanan yatırımların açılışını yapacak.

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre; İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde de aralarında Sinop, Karabük, Dersim, Artvin, Giresun ve Hakkari’nin de bulunduğu 15’ten fazla şehri ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi.