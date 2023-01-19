Yargıtay Başkanı Akarca: İmamoğlu kararı önümüze gelmeden istinafta kesinleşebilir

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın '2022 Yılı Değerlendirme Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının seçim öncesi kesinleşip kesinleşmeyeceğine ilişkin soruya Akarca şu yanıtı verdi:

"Yargılama süreci devam ediyor. Dosya, önce istinafa gidecek. Belki de orada karar kesinleşerek Yargıtay'a hiç gelmeyebilir. Kararın Yargıtay'a gelmesi halinde de öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenerek ilgili daireye gidecek. İstisnai durumlarda dosyalar öne alınabiliyor. Ancak bunun takdiri yargılama sürecinde görev alan yargı mensuplarına aittir."

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar, istinaf mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. Son olarak savcılık kararın usul ve esas yönünden yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu.