İmamoğlu: Altılı masaya söylüyorum, bu sürecin en başarılı neferi olacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin katkılarıyla inşa edilen Ardahan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılış törenine katıldı.

İmamoğlu törende yaptığı konuşmada “Bir kampanya başlatmışlar. Adına da ‘Bin kayıp gün’ demişler. Yani 3 yıllık süreci bin kayıp gün olarak tasavvur etmişler. Ben de şöyle dedim; ‘Evet bu süre bin kayıp gün ama onlara, bir avuç insana’, çünkü onlara akan musluklar kapandı” dedi.

"Bugünün iktidarı rahat durmuyor, durmayacak" diyen İmamoğlu "Ama bizler hizmetimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İktidara seslenen İmamoğlu "Bir seçimde 13 bin fark yediniz, size yetmedi, bu hataları yaptınız, millet size 800 bin oy farkı attı. Yani tabiri caizse millet size öyle bir ders verdi ki toparlanamadınız" dedi.

'Bin kayıp gün' tepkisi: Onlara akan musluklar kapandı

İmamoğlu "İstanbul'da geçen hafta bir avuç insanın, sözüm ona yetkilileri; bizim bu ‘150 Proje’ duyurumuza onlar da bir kampanya başlatmışlar. Adına da ‘Bin kayıp gün’ demişler. Yani 3 yıllık süreci, 1000 kayıp gün olarak tasavvur etmişler. Ben de şöyle dedim; ‘Evet bu süre bin kayıp gün, ama onlara, bir avuç insana.’ Çünkü onlara akan musluklar kapandı. O bir avuç insanın faydalandığı iş güç vesaire işleri bitti, milletin malı olduğunu gösteren çalma çırpma işlerini kapısından içeri sokmayan ahlaklı, adil herkese eşit fırsatları sunan bir belediye başkanı var. Bir yönetim var. Onun için vallahi de billahi de ‘bin kayıp gün.’ Ama size, size; o bir avuç insana. Vatandaşımıza değil. 16 milyon İstanbulluya değil. Bizim insanımız mutlu. Onun içinde sadece Cumhuriyet Halk Partililer, İYİ Partililer yok. Mutlu olanların içinde milyonlarca, her siyasi partiden, her etnik kimlikten, her inançtan insanlarımız var. Akıl tutulması yaşıyorlar." diye konuştu.

'İşiniz gücünüz film çevirmek'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e kumpas kurulduğunu söyleyen İmamoğlu "Onunla da yetinmiyorlar, film çekiyorlar. Film üzerinden ki genel başkanımıza, sayın İyi Parti Genel Başkanına bizlere laf atarak, hatta devletimizin en üst seviyesindeki kurumların birinin de başında olan bir kişi de bunun rejisörlüğüne soyunmuş. İşiniz gücünüz zaten film çevirmek. Yani bu film işlerinden artık vazgeçin" dedi.

'Altılı masaya söylüyorum, bu sürecin neferi olacağım'

2023'te hep birlikte bu süreci değiştireceklerini savunan İmamoğlu "Bu yolculukta hepimiz neferiz. Ben iddia ile söylüyorum, altılı masaya; o masanın liderliğini yapan genel başkanımıza buradan söylüyorum, ‘En çalışkan, 7/24; bu sürecin, bu değişimin gerçekleşmesi için en çalışkan, bu sürecin neferi, en başarılısı ben olacağım’ diyorum. Çok koşacağım. Genel Başkanımıza da o sürece de layık olacağım. Başarı için yarışacağız. Birlikte kazanacağız. Milletimiz için kazanacağız.”