İmamoğlu-Akşener sarılmasını canlandırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilirken, TCK’nin 53’üncü maddesinden verilen cezayla da ‘siyasi yasak’ süreci başlatılmıştı.

Kararın açıklanması sonrası İmamoğlu ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in birbirlerine sarıldığı anlar gündem olmuştu.

CNN Türk ekranlarında Akşener'in İmamoğlu'na sarılmasını samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı.