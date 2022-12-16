Belçika Dışişleri Bakanı'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere iki gün önce Türkiye'ye gelen Belçika Dışişleri, Avrupa, Dış Ticaret ve Federal Kültür Kurumları Bakanı Hadja Lahbib, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lahbib, "Bizi endişelendiren orantısız bir kararla kendisine 'kamu görevlilerine hakaret'ten hapis cezası verilen İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tanıştım. Birlikte aynı zamanda Belçika-Türkiye ilişkilerini, ekonomik ve toplumsal zorlukları ve göç konusunda işbirliğini ele aldık" açıklamasında bulundu