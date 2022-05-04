İmamoğlu Akçaabat'ta konuştu: 'İstanbul'da adaleti temsil ediyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bayramda çıktığı Karadeniz turunu, doğduğu Trabzon Akçaabat’ta ve Yomra'da yaptığı konuşmaların ardından tamamladı.

İmamoğlu Akçaabat’ta toplanan hemşehrilerini kasket ve Trabzonspor atkısı takarak selamladı.

“Akçaabat seninle gurur duyuyor” tezahüratına yanıt vererek başladığı konuşmasında İmamoğlu "İnsanın doğduğu yerdeki insanların, böyle bir sorumluluk alan, vazife alan bir insanla gurur duymaları en kıymetli şey, en büyük ödül. Allah, beni size mahcup etmesin" dedi.

'İstanbul'da adaleti temsil ediyoruz'

İmamoğlu "İnsanların önüne engeller konur, torpil gibi hususlar; dayısı, teyzesi varsa başaracak olursa insanlar hak ettikleri yere gelemezler. Türkiye’mizde geleceğe dair çocuklarımızın ve gençlerimizin en büyük kaygısı bu. Bu kardeşiniz, bu ülkenin o kayırmacılık düzeninin sona ermesi için elinden geleni yapacak. Hakkı ise hukukuysa adaletin sonucuysa olsun.

İstanbul’da adaleti temsil ediyoruz. Ben, görevimi yaparken; doğru yapmış olmam için, Trabzonlu ile Kastamonuluyu ayırmamam lazım, Trabzonlu ile Sivaslıyı ayırmamam lazım. Trabzonlu ile Diyarbakırlıyı ayırmamam lazım. Ki adil bir insan olabileyim. Öbür türlü Allah korusun ben görevimi sizlere layık olmak için yapıyorum, adaletli olmak için yapıyorum. Ve şehirlerde, ülkemizde insanlar buna dikkat etse, bu ülkenin her insanı geleceğe umutla bakar. Yaşadığı yeri, yurdu terk etmek istemez. Bu ülkede, ‘bana insan muamelesi yapılmıyor, ama mültecilere yapılıyor’ demez. Demelerinin yegane sebebi adil olunmaması. Bunu değiştireceğiz.” dedi.

İmamoğlu, Akçaabat buluşmasının ardından Trabzon’daki son durağı Yomra’ya geçti. İBB’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Yomra Belediye Parkı’nda ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile bir araya gelen İmamoğlu, tesiste incelemelerde bulundu. Yapımı süren Trabzonspor Anıtı ile ilgili Bıyık’tan bilgi alan İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, daha sonra Yomra Belediyesi Hürriyet Parkı ve Sosyal Yaşam Alanı’nın açılışına katılarak burada da bir konuşma yaptı.