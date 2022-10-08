İmamoğlu: Aile vakıflarına tahsis edilen yerleri geri alabilmek adına mahkemelerimiz sürüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim sosyal alan ürettiğimiz yerler, başka projelerde, başka konumda yerler üretilerek birilerinin aile vakıflarına, birilerinin şahsi kullanımlarına tahsis edildi. Sadece Başakşehir'de 10-15 beş yerde mahkemelerimiz sürüyor onları tekrar geri alabilmek adına, millet adına" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından 31 Mayıs 2021’de temeli atılan KİPTAŞ Tuzla Meydan Evleri için “Hak Sahibi Daire Belirleme Kura Çekilişi” gerçekleştirildi. Fatih’teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt birer konuşma yaptı.

İBB ve ilgili kurumları olarak uygun ödeme koşulları olan, depreme dayanıklı ve tasarım gücü yüksek konutlar üretme hedefinde olduklarını belirten İmamoğlu, “Konut sorunu, barınma sorunu, bir ülkede tek başına bir kurumun çözebileceği bir sorun değil. Yani bunu otursun tek başına KİPTAŞ çözsün; çözemez. Şehircilik Bakanlığı çözsün; çözemez. Çözemedi zaten. Çözemiyor. Bu bir suçlama cephesi değil. Bazı konular vardır ki; -biz çok severiz bunu- orada el birliği gerekir. Güç birliği gerekir. Bir arada konuşmak, bir arada çözüm bulmak gerekir. Depremle mücadele gibi. Konut sorununu hep birlikte bir seferberlik halinde çözmek gibi. Çünkü bunu paydaşları var. Ekonomik paydaşları var. Üretici paydaşları var. Sektörel paydaşları var. Bütün bu paydaşlarla bir arada üretmek, önemli bir mesele” ifadelerini kullandı.

'Mahkemelerimiz sürüyor'

Vatandaşların devlet kurumlarından, farklı düşüncede insanlar tarafından yönetilseler de birlikte iş üretmesini beklediğini kaydeden İmamoğlu, “Bu kavramla konut meselesine de bakabilsek… Bugün ülkemizde konut sorunu var. İnsanlar konut alamıyor. Bırakın almayı, ‘Kirasını ödeyebilip o evde yaşayamıyor’u konuşmazdık. Şu anda konuşuyoruz. Geldiğimiz durum bu. Ama bunları aşacağız. Bunları aşmak için çok düzenli çalışmalarımız var” dedi. “Bizim sosyal alan ürettiğimiz yerler, başka projelerde, başka konumda yerler üretilerek birilerinin aile vakıflarına, birilerinin şahsi kullanımlarına tahsis edildi” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Sadece Başakşehir'de 10-15 beş yerde mahkemelerimiz sürüyor onları tekrar geri alabilmek adına, millet adına. Ne yazık ki. Biz öyle yapmıyoruz; ne yapıyoruz? Belediyemize alan kazandırıyoruz. Kimi yerde kreş yapıyoruz. Kimi yerde Aile Sağlığı Destek Merkezi yapıyoruz. Kimi yerde vatandaşlarımıza Psikolojik Danışma Merkezi yapıyoruz. Kimi yerde kütüphane yapıyoruz. Sadece şu kısacık dönemde, ‘150 Günde 150 Proje’ döneminde 20 kütüphaneyi katıyoruz. Bir o kadar kreş katıyoruz. Bunlar yoktu. Yapıyoruz. Yok olanı yapıyorsak, herhalde biraz da ‘Marifet iltifata tabidir’ diyerek sizlerin bunu bilmesi lazım. Dün, 3 tane daha üniversite öğrenci yurdumuzu açtık. Ve 10’a çıkarttık yurt sayımızı. Seneye 16 olur. Şu an 3000 bin yatak kapasitemiz var. Seneye 5000’i geçeceğiz. Bir tane yatağımız yoktu bir öğrenciye, ‘Git şurada kal’ diyebileceğimiz. 1 tane. Koca İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Peki yurt yapılmasına destek olunmadı mı? Olundu. Ama gene yapıldı, anahtar teslimi birilerinin aile vakıflarına teslim edildi. Arkadaş belediye kurum; hepimizin yani. Böyle bir şeye ihtiyacı yok.”