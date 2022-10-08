Bahçeli seçim tarihini açıkladı: Erdoğan buna ne diyecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin kesin ifadeler kullandı.

"Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye’ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır" diyen Bahçeli, "Seçimlere diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimi var. Ama cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açacak tarih

Erdoğan ve iktidar yetkilileri aksini iddia etse de seçimin zamanında yapılması Erdoğan'ın üçücü kez adaylığı tartışmalarını yeniden gündeme getirecek.

Bugün Yeniçağ'da yer alan bir haberde, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması için seçimin en geç 16 Nisan tarihinde yapılması gerektiği iddiası yer almıştı.