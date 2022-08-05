İmamoğlu: 33 yıl geçse bu acıyı unutamayacaklar

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" başlıklı toplantıya dair konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu arkadaşlar; değil üç yılı, kendileri için bin kayıp günü, 33 yıl geçse, bu acıyı hiç unutamayacaklar. Her yıl bu acıyı anlatmaya devam edecekler" dedi.

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Bir avuç insan için bin kayıp gün'

"Bu seçimi kaybettikten sonra o bir avuç insan, bunun kendileri için büyük bir kayıp olduğunun reklam kampanyasını yapıyorlar bu hafta. Yani 3 yıl önce kaybettikleri bu seçimin, ‘1000 kayıp gün’ olduğunu tescilli bir biçimde halkımıza anlatıyorlar. Diyorlar ki; ‘Bu, bizim için 1000 kayıp gün’ Bir de ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ama bir avuç insan için bin kayıp gün; yani vatandaşlarımız için değil. Vatandaşlarımız için büyük bir kazanım günü. Büyük bir kazanç dönemi.

Çünkü, biz, belediyemizin her imkanının vatandaşımıza ait olduğunu, mahalle aralarında belediyeye ait olan yapıları dahi, bir kısım kendilerine ait kurum, dernek, şahıs kişisel alanlarına tahsis ya da devredildiği binalar değil, vatandaşlarımıza açık kütüphaneler, açık alanlar haline getirmenin gayretiyle bir değişim başladı. Onun için bu arkadaşlar; değil üç yılı, kendileri için bin kayıp günü, 33 yıl geçse, bu acıyı hiç unutamayacaklar. Her yıl bu acıyı anlatmaya devam edecekler.

'Belki 10-15 yıl sonra ülkemiz için tekrar umut haline gelebilirsiniz'

Üzüntüm şu: Ders çıkartmıyorlar. Yüzde 10’a yakın bir oyla kaybettikleri seçimi, bugün sandığa gitseler, yüzde kaç oy farkla kaybedeceklerini gidip anketlerden bakmayı bile beceremiyorlar. Biraz olsun aklına akılları başlarına gelse, bir farklılık yaratsalar, bir eksen değişimi yaratsalar, belki onlar da insanlarımıza hizmet etme anlayışına dönük bir adım atmış olacaklar. Ama o akli durumdan uzak tavırlar ve davranışlar içerisindeler. Dolayısıyla insana değer vermeyen, eşitliği, adaleti hiçe sayan bu anlayışı kökünden değiştirdiğimiz bu süreç içerisinde, herkese imkanların adil bir biçimde dağıtıldığı bu süreç içerisinde, biz diyoruz ki, gelin, aklınızı başınıza alın. Ahlaklı, anlamlı, siyaset yapmaya gayret edin. Siz de en azından, bugün olmasa bile, belki 10-15 yıl sonra ülkemiz için tekrar bir umut haline gelebilirsiniz. Ama öyle bir bakışa müsait değiller."