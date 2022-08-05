CHP'den Bakan Kurum'a: 'İstanbul'a aday olur, boyunuzun ölçüsünü alırsınız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "Bugün İstanbul emin ellerde değildir. Maalesef İstanbul'un 25 yıldaki tüm kazanımları hoyratça harcanmaktadır. Bu aziz şehirde ehliyetin yerini liyakatsizlik almıştır. Azmin yerine ihtiraslar geçmiştir. Başarının yerini beceriksizlik almıştır. Eser yerine algı, hizmet yerine yalan, proje yerine ise maalesef bahane üretilmektedir" demişti.

Kurum'un sözlerine yönelik açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Çok hevesliyseniz İstanbul’a aday olur, eski başbakanınız gibi boyunuzun ölçüsünü alırsınız” dedi.

Kurum'un açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Hayırdır Sayın Bakan, belediyeden yandaşlara bağladığınız musluklar mı kesildi? İmar rantlarını aktardığınız kişiler paraya mı sıkıştı? Açıkça söylüyorum: KPSS sorularına bile sahip çıkamayanların emin ellerden söz etmesi utanılacak bir durumdur.

'Belediye başkanınızı niye zorla istifa ettirdiniz?'

Yetmemiş, 'İstanbul’da 25 yıldır eser üreten bir anlayış vardı’ demiş. Sormak lazım: O zaman eski belediye başkanınızı niye zorla istifa ettirdiniz? İstanbul’a ihanet ettik diyen senin Cumhurbaşkanın değil miydi? Unutma Sayın Bakan, ihanetten eser çıkmaz.

Bunlar da yetmemiş, ‘İstanbul’da ehliyetin yerini liyakatsizlik aldı’ demiş. Siz, rüşvetçiden büyükelçi, güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi, damattan bakan yapan bir iktidarsınız. Sizin gibi bir iktidarın liyakat kelimesini cümle içinde kullanması bile bu millete zûldür.

İstanbul halkı yüzde 54 oyla Ekrem İmamoğlu’nu şehr-i emin seçmiştir. Çok hevesliyseniz İstanbul’a aday olur, eski başbakanınız gibi, milletin oylarıyla boyunuzun ölçüsünü alırsınız."