İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan başkonsoloslarla bir araya geldi.

İstanbul’daki belediyecilik modelinin ‘demokrasi, adalet ve yatırım’ üzerinde yükseldiğini belirten İmamoğlu, “2023 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Yaklaşan seçimlerde vatandaşlarımız önemli bir karar verecek. Bu karar, 200 yılı aşkın bir süredir hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi mücadelelerine sahne olan bu coğrafyada yeni başlangıçlara neden olacak. Biz, bu coğrafyada barışın, kardeşliğin, toplumsal birliğin ve demokrasinin kazanması için elimizden gelen tüm güçle çalışacağız. Ve inanıyorum ki tüm dünyaya ilham kaynağı olacak bir sonucu ve demokrasi şölenini birlikte kutlayacağız" dedi.

'2023 seçimleri dönüm noktası olacak'

Ekrem İmamoğlu açıklamalarının satır başları şu şekilde: