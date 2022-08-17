İmamlara 'eskort' soruşturmasında yeni iddia

Denizli’de imam ve müezzinlerin “eskort”larla birlikte olduğu iddiası üzerine Merkezefendi İlçe Müftülüğü idari soruşturma başlatmıştı. İddialar üzerine üç üyesi soruşturma geçiren Adil Sen konuya ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.

Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre, Genel Başkan Ahmet Murat Hocaoğlu imzasıyla yapılan açıklamada "din görevlilerine iftira atıldığı ve bilgisayar programı ile belge üretildiği" söylendi. Hocaoğlu olayın gerçekte diyanet içindeki bazı sendikaların tasfiye edilme girişimi olduğunu söyledi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddialarla ilgili din görevlisi sayısının 4 değil 11 olduğu fakat 7 imam hakkında soruşturma açılmadığı belirtilerek bu imamların hangi sendikaya üye olduklarının sorgulanması gerektiği kaydedildi.

Hocaoğlu, “İl müftüsü ve Merkezefendi ilçe müftüsünün kişisel hevesleri sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. İl müftüsünün konu hakkında bilgisi olmadığı söylendi. Oysaki başından itibaren en ince detayına kadar haberi vardır. Bunu ilçe müftüsü itiraf etmiştir. Hatta 11 imamın eskorta gittiği iddia edilmektedir. Kalan 7 imam kimlerdir ve hangi sendikaya üyedir? Niçin soruşturma açılmamıştır. Oyun içinde oyun vardır” diye konuştu.

Konuya ilişkin ilçe müftülüğünün yürüttüğü bir soruşturma bulunmadığını belirten Hocaoğlu, bir imam ve bir müezzinin şikâyete zorlandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir imam ve bir müezzin arkadaşımız, bir başka imam bu iddiaları çıkartıyor diye şikâyete zorlanmıştır. Adı geçen hocamızın eşinin, Pamukkale Müftülüğü'ndeki bir memurla aldatması üzerine anlaşmalı boşanmıştır. Bu durum üzerine o memur hakkında soruşturma açılmış, kişi açığa alınmıştır. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi görevine iade edilmiştir. Bu olay üzerine M.İ.D. isimli hocamızı Merkezefendi müftüsü çağırıp 11 imam hakkında eskort iddiası olduğunu bunların içinde kendisinin de olduğunu belirterek şikayetçi olması için 7 kez zorlamıştır."

'Zorla tutanak tutuldu'

Hocaoğlu açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konudan tesadüfen haberi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek; “3 kişi konuşturup zorla tutanak tutan ilçe müftüsü, tuttuğu tutanakları kendi istediği şekilde gerçekleştirerek 11 kişiyi 4'e düşürmüştür. Daha sonra müfettiş talebinde bulunmuştur. Kamuoyuna bu şekilde duyurulması da açıkça yaptıkları haksız uygulamaları kapatmaya yönelik olduğu yönünde atılan adımlardır. Hiç kimsenin kamu gücünü kullanarak halkımızı yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur” diye konuştu.

'Hukuki adımlarımızı kesinlikle atacağız'

"Eskortlarla" yapılan görüşmelerin cami telefonundan yapıldığı iddiasının da gerçek olmadığını söyleyen Hocaoğlu açıklamasında; “Camiye kayıtlı telefon bulunmamaktadır. M.İ.D ve A.S'nin gönderdiği iddia edilen birkaç tane mesaj gösterilmiş, ancak bunların kriminal incelemesi yapılıp kimin tarafından gönderildiği ortaya çıkarılması talebine rağmen gerçekleşmemiştir. Üyelerimizin savunma hakları engellenmiştir. Kim mesajları oluşturarak verdiyse onun hakkında ‘suç uydurmaya çalışma' ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal' yönünden hukuki adımlarımızı kesinlikle atacağız” ifadelerini kullandı.