İmamlar ÇEDES'le okullarda: Anaokulu öğrencileri camiye götürüldü

"Çevreme Duyarlıyım ve ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında imamlar ilkokul ve ortaokulda derslere girmeye devam ediyor.
Bu kez Mardin’in Midyat ilçesinde ÇEDES kapsamında imam ve müezzinlerin ilkokul, ortaokul ve liselerde derslere girdiği, anaokulu öğrencilerinin ise camiye götürüldüğü belirtildi.
Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz, Midyat İlçe Müftülüğü’nde yer alan ziyaretleri şöyle derledi:
- 7 Aralık’ta Hacı Abdurrahman Camisi müezzin kayyımı Muhammed Aliver, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle "ibadetin önemi konulu sohbet" gerçekleştirdi.
- 9 Aralık’ta Midyat İlçe Müftülüğü vaizi İdris Yıldırım ve Hz. Nuh Camisi müezzin kayyımı Mustafa Tuncay, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından öğrencilerle "Yaratılış gayemiz nedir? konulu sohbet" gerçekleştirildi.
- 12 Aralık’ta Bağlar Camisi müezzin kayyımı Mirza Koçak, Kocatepe Ortaokulu’nda öğrencilere "insan hakları konulu sunum" gerçekleştirdi.
- 12 Aralık’ta Melle Hacı Camisi imamı Yakup Göksu, Selahaddin Eyyübi Ortaokulu’nda öğrencilere "ömür nimeti konulu sunum" gerçekleştirdi. Göksu’nun sunumu gerçekleştirdiği sırada namaz takkesi takması dikkat çekti.
- 12 Aralık’ta Hacı Mehmet Oruç Camisi imamı Memet Ata Öncü, İstiklal İlköğretim Okulu’nda öğrencilere "insan hakları konulu sunum" gerçekleştirdi.
- 14 Aralık’ta Şenköy Hacı Ahmet Hasan Camisi imamı Abdürrahim İnan, Şenköy Şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu’nda öğrencilere "namaz ibadeti konulu sunum" yaptı.
- 15 Aralık’ta Şenköy Ulu Camisi müezzin kayyımı Rıdvan Orhan, Şenköy 75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere "adaletin önemi ve zulmün kötülüğü konulu sunum" gerçekleştirdi. Orhan’ın sunum sırasında namaz takkesi taktığı görüldü.
- 19 Aralık’ta 15 Temmuz Şehitleri Camisi imamı Mehmet Ruhi Kılıç, TOKİ İlköğretim Okulu’nda öğrencilerle "Dünyaya düşmanlığı, zulmü değil sevgiyi hakim kılalım konulu sohbet" gerçekleştirdi.
- 7 Aralık’ta Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri ve 14 Aralık’ta 75. Yıl Borsa İstanbul İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Nefise Midyat Camisi’ne götürüldü. Konuya ilişkin müftülükten yapılan açıklamada, “Miniklerimize ve onları eğiten hocalarına yapmış oldukları ziyaretten ötürü teşekkür ederiz” denildi.