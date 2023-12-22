İmamlar ÇEDES'le okullarda: Anaokulu öğrencileri camiye götürüldü

"Çevreme Duyarlıyım ve ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında imamlar ilkokul ve ortaokulda derslere girmeye devam ediyor.

Bu kez Mardin’in Midyat ilçesinde ÇEDES kapsamında imam ve müezzinlerin ilkokul, ortaokul ve liselerde derslere girdiği, anaokulu öğrencilerinin ise camiye götürüldüğü belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz, Midyat İlçe Müftülüğü’nde yer alan ziyaretleri şöyle derledi: