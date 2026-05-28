İmam hatipte müdür yardımcısıymış: TOMA’nın üzerine çıktığı için tutuklanan yurttaş görevden uzaklaştırıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki gün İzmir mitingi öncesinde polisin yurttaşlara biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi sırasında TOMA’nın üzerine çıkan ve polis tarafından darp edilerek gözaltına alınan Deniz Yolçu tutuklandı. Yolçu'nun gözaltındaki adli muayenede darp edildiği, burnunun kırıldığı öğrenilmişti.

İstanbul Valiliği, Yolçu'nun Fatih'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığının belirlendiğini ve görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır" denildi.

Valilik okul ismi belirtmezken, Yolçu'nun Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptığı anlaşıldı.