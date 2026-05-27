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CHP’nin İzmir mitinginde TOMA’nın üzerine çıkan vatandaş tutuklandı

Özgür Özel’in dün İzmir’deki mitingine polis müdahalesinde TOMA’nın üzerine çıkan ve darp edilerek gözaltına alınan Deniz Yolçu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yolçu’nun burnunun kırıldığı ve kafa travması riski olduğu halde gözaltında tutulduğu ortaya çıkmıştı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.05.2026 , 16:46

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün İzmir mitingi öncesinde polisin yurttaşlara biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi sırasında TOMA’nın üzerine çıkan ve polis tarafından darp edilerek gözaltına alınan Deniz Yolçu tutuklandı.

Dünkü polis müdahalesi sırasında 3 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlar arasında bulunan Avukat Kıvılcım Çolak serbest bırakılırken 2 kişi mevcutlu olarak tutulmuştu.

Mevcutlu tutulanlar arasında polisin tazyikli suyla müdahalesi esnasında TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu da yer aldı.

TOMA’nın üzerine çıkan Deniz Yolçu'nun tekmelerin hedefi olduğu ve adli muayene esnasında burnunun kırıldığı öğrenilmişti.

Kafa travması riskine rağmen gözaltında tutulan Yolçu, "Kamu malına zarar verme", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki diğer eylemci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi

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